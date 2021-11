Covid-19: as medidas que os peritos poderão propor na reunião no Infarmed

Os dados dos últimos dias mostram que Portugal pode já ter entrado na quinta vaga da pandemia. O travão para conter o avanço do vírus está no comportamento individual, mas pode ser reforçado com o regresso de algumas medidas, defendem especialistas.

Nos espaços fechados a máscara deverá voltar a ser obrigatória e também poderá ser recomendada em espaços ao ar livre onde haja grandes concentrações de pessoas, como é o caso de eventos desportivos. Estas são algumas das medidas que os peritos vão defender na reunião no Infarmed.

Ao que a SIC apurou, também irão propôr um reforço na testagem, que poderá voltar a ser imposta nos eventos e até nos restaurantes. O Governo admite ainda que o teletrabalho pode voltar a ser obrigatório.

A reunião convocada pelo primeiro-ministro, António Costa, está prevista para as 15:00.

