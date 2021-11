"Palavra-chave é planeamento": especialistas defendem medidas mais preventivas do que restritivas

Depois de dois meses sem reuniões no Infarmed, o Governo e os especialistas voltam a reunir-se esta sexta-feira para discutir a evolução da pandemia.

O país está de volta à zona vermelha, quer em número de casos, quer no índice de transmissão. No entanto, apesar da subida de casos de covid-19, Portugal tem um trunfo: uma das maiores taxas de vacinação do mundo.

Por essa razão, os médicos defendem que as medidas devem ser mais preventivas do que restritivas, mas também que não sejam "divisionistas".

Entre elas está o regresso do teletrabalho quando possível, o uso obrigatório de máscara e o reforço da testagem. E é ainda preciso encontrar estratégias para aumentar o ritmo da terceira dose da vacina.

Aproxima-se o inverno, o Natal e passagem de ano, e com o aumento de contactos entre as pessoas, janeiro pode trazer consequências. O Governo prefere dar agora um passo atrás, de forma a evitar restrições mais severas após o período de festas.

