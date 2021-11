Covid-19: PAN sugere regresso do teletrabalho e testagem universal

A líder do PAN, Inês Sousa Real, defendeu o regresso do teletrabalho e a testagem universal após a reunião com o Governo esta terça-feira, no âmbito da preparação de medidas de combate à pandemia.

O teletrabalho diminui a exposição das pessoas ao vírus, que se torna significativa para aqueles que recorrem aos transportes públicos, aponta Inês Sousa Real.

Segundo a líder do PAN, a testagem universal em qualquer espaço público fechado daria "mais confiança às pessoas". Atualmente, os estabelecimentos requerem o certificado de vacinação ou o teste à covid-19.

Na reunião também foi possível colocar em cima da mesa o uso das máscaras em estádios de futebol, concertos e discotecas.

O Governo anuncia as novas medidas para travar o aumento dos casos quinta-feira.

