Os números de novos casos esta terça-feira superaram os 10 mil e o governo pondera aprovar um pacote de medidas para algumas regiões já a partir da próxima semana.

As autoridades sanitárias também estão preocupadas com a nova tendência que está em moda no país das "festas entre não vacinados", que querem contrair o vírus para obter o certificado digital facilmente.

O Governo pondera a partir de dezembro certificado digital só para quem já completou o ciclo de vacinação.

