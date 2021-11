Centros de vacinação começam a reabrir em todo o país

A subida de novos casos e a necessidade de reforçar a vacinação obrigam a medidas adicionais. O Governo já se comprometeu em reforçar os meios humanos e logísticos, a começar pela reabertura de alguns centros de vacinação, o que já está a acontecer em zonas do país como Coimbra e Espinho.

Também o plano de vacinação está a ser reorganizado para conseguir vacinar, com a terceira dose e a vacina da gripe, todas as pessoas de risco antes do Natal.

Esse trabalho está a ser feito pelo núcleo que coordena o processo de vacinação e, na reunião desta terça-feira, o coronel Penha-Gonçalves já apresentou cenários para definir essa nova estratégia.

