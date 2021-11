O plano de vacinação contra a covid-19 está a ser reformulado para aumentar a velocidade e a quantidade de doses de reforço das vacinas. Vários centros de vacinação vão reabrir para reforçar a inoculação.

Até agora, já foram dadas 850 mil doses de reforço da vacina. Para 19 de dezembro, com o Natal no horizonte, o objetivo é chegar ao total de 1 milhão e meio de pessoas.

As doses de reforço aumentam, em janeiro, até um total de 2 milhões e meio de vacinados.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde diz que a "grande prioridade" vai continuar a ser vacinar "os mais idosos e os mais frágeis".

Para os maiores de 50 anos, já vacinados com a Johnson's, os centros de vacinação abrem nos três primeiros domingos de dezembro e no feriado de dia 8 em regime Casa Aberta.

O Governo promete contratar mais profissionais para os centros de vacinação, enquanto se prepara para anunciar reforço de medidas de controlo da pandemia. A decisão será anunciada esta quinta-feira, com o primeiro-ministro, António Costa, depois de ter ouvido as posições dos partidos.

Portugal continental com 445 surtos ativos

Portugal registava, na segunda-feira, 445 surtos ativos de covid-19 no continente, perto de metade na região de Lisboa e Vale do Tejo, revelam dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS ressalva que estes dados "contrastam drasticamente com o máximo de surtos ativos registado em fevereiro de 2021, quando chegaram a existir em Portugal continental 921 surtos ativos".

A maioria dos surtos ativos observava-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 218, seguida da região Centro, com 95, e da região Norte, com 84, enquanto o Algarve tinha 33 surtos ativos e o Alentejo 15.

"Regista-se a existência de 45 surtos em lares de idosos. Na mesma data de reporte existiam 847 casos de covid-19 resultantes destes surtos, parte dos quais já estarão igualmente recuperados", refere a DGS.

