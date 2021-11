O Governo quer administrar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 a 2,5 milhões de pessoas até janeiro. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Estamos em condições de reafirmar que vacinaremos as 1,5 milhões de pessoas previstas na primeira fase, como alargaremos progressivamente para os cidadãos que agora fazem parte do plano de modo a que, em janeiro, tenhamos 2,5 milhões de pessoas vacinadas com terceiras doses”.