Espanha deteta mais três casos da nova variante Ómicron

Espanha detetou esta terça-feira mais três casos de coronavírus com a variante Ómicron, depois de na segunda-feira ter sido identificado o primeiro caso, informaram as autoridades de saúde nas regiões de Madrid e da Catalunha.

O departamento de Saúde da Comunidade de Madrid confirmou hoje o segundo caso da variante Ómicron, que se junta aos dois casos detetados preliminarmente na Catalunha.

Em Espanha as 17 regiões são autónomas em questões de saúde e de acordo com o governo de Madrid o caso anunciado hoje é de uma mulher de 61 anos que chegou segunda-feira à noite ao Aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas num voo da África do Sul, via Amesterdão.

Esta mulher foi vacinada com as duas doses da AstraZaneca, está assintomática e isolada com acompanhamento médico.

O primeiro caso confirmado, um homem de 51 anos de idade, chegou a Madrid pela mesma rota um dia antes, no domingo 28 de novembro, num outro voo também de Amesterdão.

Este homem também recebeu a vacina completa de duas doses, embora neste caso pela Pfizer, também sofre de sintomas ligeiros e está isolado com acompanhamento médico.

Esta tarde já tinham sido comunicados mais dois casos detetados em Barcelona (Catalunha) de viajantes contagiados com a variante Ómicron.

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.

