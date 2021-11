Os dois voos, que chegaram a semana passada aos Países Baixos vindos da África do Sul, eram até aqui apontados como responsáveis pela importação da Ómicron para o país.

No entanto as autoridades de saúde holandesas detetaram a nova variante numa amostra recolhida alguns dias antes. Ainda não se sabe se a pessoa em causa esteve ou não na África do Sul. Certa é a imprevisibilidade do vírus que tem levado muitos países a recuar perante a ameaça da nova variante.

Um dia depois de ter fechado as fronteiras a todos os viajantes estrangeiros, o Japão confirmou o primeiro caso da Ómicron: um diplomata da Namíbia que testou positivo à chegada ao aeroporto de Narita.

Em Israel entrou em vigor a proibição de chegadas de cidadãos estrangeiros no mesmo dia em que o país confirmou os primeiros casos da nova variante.

Já Marrocos anunciou que vai suspender todos os voos durante duas semanas. Também por 15 dias será adiada na Austrália a reabertura das fronteiras internacionais, mas para já estão descartadas medidas mais rigorosas como o confinamento.

Essa também não é, por agora, uma opção para os EUA. Joe Biden diz que não há motivo para pânico e volta a defender a vacinação como a arma mais eficaz no combate ao vírus e à nova variante.

O mesmo argumento serve o Reino Unido que anunciou que vai acelerar o programa de vacinas de reforço.

