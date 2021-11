Ómicron: Pedro Simas diz que não há razão para alarme

O virologista Pedro Simas diz que a nova variante do coronavírus não é motivo para alarme e que é normal o aparecimento de novas variantes.

Em entrevista à SIC Notícias, destaca que a Ómicron não foi descoberta por estar a causar doença mais severa, mas sim através dos métodos de diagnóstico e vigilância de rotina.

"Entendo as medidas de prudência que estão a ser realizadas pelos vários países europeus e do mundo, mas penso que rapidamente tudo voltará ao normal ", diz.

O virologista destaca ainda a vacinação contra a covid-19, dando o exemplo do efeito que teve na doença severa e na transmissão comunitária do vírus, em Portugal.

"As vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas (…) Uma pessoa que esteja vacinada com as duas doses está muito bem protegida da doença severa e hospitalização."