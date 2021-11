Isolamento do serviço de pediatria do Garcia de Orta é "mandatório"

Os serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, encerram a partir desta terça-feira na sequência da identificação de um caso de covid-19 da variante Ómicron. Alexandre Valentim Lourenço, presidente do conselho regional do sul da Ordem dos Médicos sublinha a importância de circunscrever o surto.

“São 28 profissionais que estiveram em contacto com ele [profissional de saúde infetado] durante os dias em que esteve a fazer atendimento no Hospital Garcia de Orta. Este isolamento e esta avaliação dos contactos é mandatório para circunscrever este surto ao menor número de pessoas possível, e também aos utentes que estiveram em contacto com ele no serviço de urgência, bem como os acompanhantes”, disse em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias,

O representante da Ordem dos Médicos sublinha que este serviço de pediatria atende as crianças da margem sul e que, com o início do inverno, existe uma maior afluência aos serviços de urgência. No entanto, face ao “momento atual desta variante de covid-19”, Alexandre Valentim Lourenço defende que é preciso “precaução”.