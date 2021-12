Covid-19: 20 pessoas multadas no Aeroporto de Lisboa e três em Faro por falta de teste negativo

Pelo menos vinte pessoas no Aeroporto de Lisboa e três no de Faro foram multadas por terem desembarcado sem o teste negativo à covid-19, obrigatoriedade que entrou em vigor às 00:00 desta quarta feira. A maior parte dos passageiros diz que o controlo está a ser rápido e eficaz.

Conseguiram passar o controlo na hora do embarque, mas à chegada do avião a Portugal, com fiscalização passageiro a passageiro, mais de duas dezenas de pessoas foram barradas pelas autoridades.

Não traziam com elas o que passou a ser obrigatório para quem vem do estrangeiro por via aérea: o teste negativo.

Aos 20 casos detetados até ao início da tarde em Lisboa, somam-se mais três em Faro, de passageiros que vinham de Berlim e Paris.

Multas entre os 300 e 800 euros para os viajantes e mão pesada para as companhias que os transportam - entre 20 a 40 mil euros por passageiro - são as sanções para quem não cumpre as regras.

Quem entra em Portugal tem de trazer um teste PCR ou antigénio negativo e recente ou o certificado do teste ou de recuperação da doença.

Só os menores de 12 anos e quem viaja em voos domésticos escapam à regra.

Ainda assim, apesar do controlo, os passageiros falam num processo muito rápido.

As medidas manter-se-ão até dia 9 de janeiro.

