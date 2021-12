Covid-19: Discotecas vendem testes rápidos por 10 euros

As novas regras entraram em vigor esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, e poucas foram as pessoas que estiveram em bares e discotecas na noite de Lisboa. A testagem é agora obrigatória e alguns estabelecimentos estão a cobrar 10 euros para realizar testes. Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), apenas os funcionários têm de usar máscara no interior.

Certificado digital e teste negativo são obrigatórios para entrar nos bares e discotecas. Quem chega sem o teste, pode fazê-lo, em algumas discotecas, mediante o pagamento de 10 euros. Em Lisboa, foram também instalados postos móveis de testagem.

A DGS publicou um documento, poucas horas antes do regresso à situação de calamidade, onde clarifica que apenas os profissionais dos estabelecimentos noturnos são obrigados a usar máscara no interior dos espaços.

Os empresários do setor, um dos mais afetados pela pandemia, ouviram o secretário de Estado do Comércio a prometer apoios. Até agora sabem apenas irão voltar a fechar portas entre 2 e 9 de janeiro.

