Certificados digitais indisponíveis? "Problema técnico" já foi resolvido

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) "identificaram e resolveram imediatamente o problema técnico reportado" com os certificados digitais da covid-19.

Porém, lê-se no comunicado enviado à redação da SIC Notícias, podem ainda persistir problemas no recurso à aplicação SNS 24, mas que já se encontram "em vias de estabilização". Como alternativa é recomendado o recurso ao portal do SNS 24.

No dia em que voltou a ser obrigatória a apresentação do certificado digital de vacinação em vários locais, nomeadamente nos aeroportos nacionais, ginásios, restaurantes, alojamentos turísticos, a plataforma de acesso ao documento registou, pelas 12h00 desta quarta-feira, "dificuldades pontuais" que geraram várias queixas.

De acordo com SPMS e a INCM, esses "constrangimentos foram maioritariamente ultrapassados às 14h00, ficando imediatamente disponível a emissão de certificados digitais COVID da UE via Portal do SNS 24".

