20 passageiros multados por falta de teste à covid-19 no aeroporto de Lisboa 

A PSP revelou que 20 pessoas foram multadas esta quarta-feira, no aeroporto de Lisboa, por terem embarcado sem teste à covid-19.

Em causa estão as novas medidas de combate à pandemia de covid-19, em Portugal.

Todos os passageiros provenientes de voos internacionais, independentemente de possuírem certificado de vacinação, são obrigados a apresentar um teste negativo de diagnóstico à covid-19 no momento do embarque, à exceção dos viajantes com certificado de recuperação da covid-19.

Em declarações aos jornalistas, o intendente Pedro Pinho da PSP faz um balanço positivo, no controlo das fronteiras no aeroporto de Lisboa.

