Covid-19: Costa não exclui novas medidas para o Natal

O primeiro-ministro não exclui novas medidas de combate à pandemia para o Natal.

Antonio Costa garante que se for necessário conter a evolução de novos casos, o Governo poderá implementar restrições mais duras.

"O que é que nós todos desejamos? Que elas não sejam necessárias. O que devemos ter presente? Se forem necessárias cá estamos para adaptar as medidas."

Portugal continental entrou em situação de calamidade esta quarta-feira e desde as 00:00 que estão em vigor novas restrições para responder ao aumento do número de casos de covid-19.

As medidas assentam essencialmente no reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital.

