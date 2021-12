Covid-19: jogo entre Benfica e Sporting faz esgotar vagas para testes nas farmácias

Tem sido difícil arranjar uma vaga para fazer teste à covid-19 nas farmácias, sobretudo em Lisboa, devido à realização do jogo Benfica-Sporting, esta sexta-feira.

Com as vagas nas farmácias praticamente lotadas, é possível que muitos adeptos não consigam entrar no estádio.

Para além de ser necessário teste negativo para entrar no Estádio da Luz, é também preciso para quem quer visitar familiares em lares, utentes internados em estabelecimentos de saúde, ir a discotecas ou participar em eventos ou espetáculos.

À falta de vagas junta-se a falta de autotestes: estão esgotados em muitas farmácias e desconhece-se quando será reposto o stock.

