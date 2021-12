Covid-19: IPO de Coimbra exige certificado de vacinação e teste negativo para visitas

O controlo das entradas nas unidades de saúde vai ser apertado devido ao estado de calamidade que entrou em vigor na quarta-feira. No IPO de Coimbra a pressão é maior pela dimensão e número de unidades e as normas para as visitas tornam-se mais exigentes para evitar a infeção por covid-19.

Durante a pandemia, o IPO de Coimbra optou por visitas virtuais, que se mantêm atualmente. Contudo, as pessoas que pretendem dirigir-se ao hospital para visitar utentes devem marcar antecipadamente.

À entrada o instituto exige o certificado de vacinação contra a covid-19 e um teste negativo, desde que seja PCR cm validade de 72 horas ou antigénio de 48 horas.

Para além disso, há outra novidade, a Direção-Geral de Saúde atualizou a norma para as visitas quer a lares ou hospitais permitindo a apresentação de um autoteste rápido de antigénio com validade de 24 horas, mas terá de ser feito com a supervisão de um profissional de saúde habilitado.

