Covid-19: "Vamos ver se salvamos a Páscoa de 2022"

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, admitiu esta sexta-feira que se continuam a viver "tempos muito difíceis e muito desafiantes", questionando se a conjuntura permitirá ao setor "salvar a Páscoa" de 2022.

"Lembro que nas primeiras reuniões que tivemos com a APAVT [Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo] falávamos da Páscoa de 2020, se a salvaríamos. Não salvámos a Páscoa, não salvámos o Natal, também não salvámos a Páscoa de 2021 e vamos ver se salvamos a Páscoa de 2022", disse Rita Marques no 46.º Congresso Nacional da APAVT, que terminou hoje em Aveiro.

A secretária de Estado lembrou que a pandemia teve "impactos brutais" no turismo, um dos setores mais afetados pela covid-19.

Depois de todos os alertas que foram sendo dados ao longo do congresso, que junta vários agentes de muitos segmentos do setor turístico, Rita Marques disse que o "evento foi também uma oportunidade para que o próprio setor" e "todos os empresários possam fazer um grito de alerta, dando conta que continuam a solicitar ajuda".

E - garantiu - "essa ajuda naturalmente tem que vir".

"O senhor ministro deu nota de que vamos continuar a trabalhar no programa de apoio à manutenção do emprego. Temos hoje já aberta a linha de apoio do turismo, de 150 milhões de euros, que é uma linha importante principalmente para aquelas empresas que não conseguiram aceder à linha dos vouchers", referiu a secretária de Estado do Turismo.