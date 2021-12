Ómicron: países anunciam mais medidas e ponderam vacinação obrigatória

Na Alemanha, onde a vacinação contra a covid-19 pode vir a ser obrigatória a partir de fevereiro, há novas medidas para a população não vacinada. Também nos Estados Unidos, com a confirmação de mais casos da variante Ómicron, Joe Biden anunciou novos planos para o combate à covid-19 no inverno.

A Ómicron chegou aos cinco continentes, mas a província de Gauteng, na África do Sul, é onde se concentram mais de 70% dos novos casos. Na União Europeia, mais de metade das infeções nos próximos meses poderão resultar da nova variante. O aviso é feito pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

A Noruega enfrenta já um surto que teve origem numa festa de natal em Oslo, com quase 50 contágios. Para tentar travar o avanço do vírus e da Ómicron no país, o Governo já anunciou novas medidas.

A maioria dos governos insiste na necessidade de reforçar a vacinação. Na Alemanha, poderá mesmo tornar-se obrigatória a partir de fevereiro. Para já, avançam várias medidas para a população não vacinada: um confinamento parcial e a proibição de entrada em lojas não essenciais, restaurantes, locais de cultura ou de lazer.

Na Alemanha cerca de 68,7% da população está totalmente vacinada.

