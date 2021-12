Covid-19: média diária de testes superior a 100 mil

Portugal ultrapassou, esta segunda-feira, os 22 milhões de testes à covid-19 realizados desde o início da pandemia.

A média diária tem sido superior a 100 mil.

Só nos últimos 11 dias, fizeram-se mais de 1 milhão de testes.

Os números não incluem a autotestagem.



Mais 120 farmácias estão a fazer testes gratuitos à covid-19 desde sexta-feira, elevando para 812 as que em Portugal continental aderiram a este regime de comparticipação, anunciou esta terça-feira a associação que representa o setor.

"Tínhamos 695 farmácias na semana passada. Neste momento temos 812 registadas para fazer a comparticipação ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde", a que se juntam outras que estão também a fazer testes gratuitos no âmbito dos protocolos com diversas autarquias, adiantou à Lusa a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino.