Covid-19: fim do isolamento é argumento para a vacinação de crianças 

O último referencial para as escolas no combate à covid-19 foi revisto no início de outubro.

Deixou de ser obrigatório o uso de máscaras no recreio das escolas e as medidas de isolamento para contactos de baixo risco passaram a ser mais flexíveis para alunos vacinados.

Este é um dos principais argumentos para quem defende a vacinação dos 5 aos 11 anos de idade.

A Direção-geral da Saúde anunciou esta terça-feira que aceitou as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 e Portugal vai avançar com a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos.

Confirma-se também que a DGS aceitou seguir a recomendação dos especialistas, no sentido de ser dada prioridade a crianças com doenças crónicas.

