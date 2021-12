Diagnosticados 5.700 casos de covid-19 nas escolas na semana passada

Image by J. Parsons

Na última semana foram diagnosticados 5.700 casos de covid-19 em crianças e jovens até aos 19 anos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Até agora, o Ministério da Educação não revelou quantas crianças estão infetadas nem quantas turmas estão em isolamento.

Este ano, o primeiro período deve acabar com mais jovens em isolamento do que no ano passado.

A Fenprof queixa-se que não foram implementadas medidas suficientes para conter o aumento de casos e pede prioridade na vacinação dos professores.

