António Costa recomenda testes à covid-19 antes dos convívios de Natal

O primeiro-ministro aproveitou a passagem pelo programa Casa Feliz da SIC para apelar aos portugueses que façam autotestes antes dos jantares de Natal. Para António Costa, a situação do país é muito diferente da do Natal passado e permite encarar a existência da pandemia com maior confiança.

Máscara, desinfetante, testes e reforço da terceira dose foram os conselhos dados pelo primeiro-ministro.

António Costa recomenda a realização de autotestes antes dos jantares de Natal:

"O objetivo é não ter um janeiro igual ao de 2021".

António Costa volta a afastar a hipótese, para já, do quadro de Natal, dizendo que as que foram decididas permitem gerir o atual aumento de casos.

O primeiro-ministro reforça o apelo à testagem e à vacinação dos maiores de 70 anos o quanto antes para um Natal mais tranquilo que o do ano passado.

