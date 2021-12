Perguntas e respostas sobre a vacinação de crianças contra a covid-19

Os pais estão divididos sobre a vacinação de crianças contra a covid-19. Há dúvidas que persistem e, por isso, a SIC foi ouvir uma pediatra e um cardiologista.

As primeiras doses para vacinar os mais novos devem começar a chegar na próxima segunda-feira. Não deve demorar até que se inicie o processo de vacinação. Até lá, há que esclarecer sobre os riscos e benefícios.

A esta faixa etária vai ser administrada a vacina da Pfizer/BioNTech. Vai ser dada em duas doses, com um intervalo de três semanas.

Maria do Céu Machado, pediatra, explica que para os adultos a vacina tem 30 microgramas, enquanto a das crianças, dose pediátrica tem um terço.

"Mesmo com esta dose baixa, as crianças dos cinco aos 11 têm uma reação imunológica semelhante ou até melhor do que os mais velhos", acrescenta.