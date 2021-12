Variante Ómicron detetada em 57 países

A variante Ómicron da covid-19 foi detetada em 57 países. A Organização Mundial da Saúde pede revisão de planos de resposta nacionais face à nova variante.

Acelerar a vacinação contra a a covid-19 é o apelo da Organização Mundial da Saúde, numa altura em que começam a ser conhecidos casos de reinfeção com a nova variante.

O diretor-geral da OMS pediu também para serem levantadas as proibições relativas a viagens, como as que foram decididas por diversos governos,em relação a países do sul de África.

Apesar de não existirem ainda certezas absolutas de que as vacinas são eficazes contra a nova variante, é quase certo que protegem os infetados com Ómicron de doença grave.

SAIBA MAIS