Covid-19: vacinação de crianças deverá começar pelas que têm 11 anos

O processo de vacinação das crianças deverá começar pelas que têm 11 anos. Segundo revelou o primeiro-ministro, na SIC, os especialistas fizeram as contas e concluem que a vacinação de 85% dos menores entre os cinco e os 11 anos evitará 13.500 infeções.

De pais para pais, na Casa Feliz, da SIC, António Costa garante que a vacinação será sempre um exercício de total liberdade de escolha, mas deixa uma palavra de confiança pessoal na vacina:

"Devem procurar ouvir os seus pediatras, os seus médicos de família e sentirem-se aconselhados e terem conforto relativamente à decisão", diz, acrescentando que, se tivesse filhos pequenos, "não tinha dúvidas do que escolheria".

Enquanto primeiro-ministro, lembra que há crianças hospitalizadas devido às consequências da covid-19.

Evitar milhares de infeções

Portugal tem cerca de 600 mil crianças entre os cinco e os 11 anos. Se 85% forem vacinadas serão evitados milhares de infeções.

As contas apoiaram a tomada de decisão da Direção-Geral de Saúde. O calendário do novo processo de vacinação só será conhecido no final desta semana, mas António Costa diz que os mais velhos deverão ser os primeiros a vacinar.

António Costa garante que, até janeiro, vão chegar 700 mil vacinas de dose pediátrica a Portugal e que as segundas doses também já estão compradas.

