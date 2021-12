Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e membro da Comissão Nacional de Vacinação, avança que podem ser evitaras 13.500 infeções de covid-19 em quatro meses, em crianças dos cinco aos 11 anos.

Em entrevista na Edição da Noite, explicou que Portugal tomou a decisão depois de ter feito o próprio balanço "risco-benefício".

"O balanço risco-benefício é feito no contexto de cada país porque cada país tem uma situação epidemiológica diferente, que depende do nível de infeções em que o pais está e o nível próximo. Portugal fez o seu próprio balanço", explica.

Portugal vai avançar com a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos. A Direção-geral da Saúde (DGS) anunciou, esta terça-feira, que aceitou as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC).

Confirma-se também que a DGS aceitou seguir a recomendação dos especialistas, no sentido de ser dada prioridade a crianças com doenças crónicas.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para COVID-19 grave. A vacina a utilizar será a Comirnaty, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data", lê-se no comunicado.