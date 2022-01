O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais de 1.500 novas infeções de covid-19 com a variante Ómicron. Em Londres, quase metade dos novos casos correspondem à variante detetada pela primeira vez na África do Sul.

Numa altura em que o Reino Unido espera que a variante Ómicron se torne dominante, os serviços de saúde registaram a primeira morte de uma pessoa infetada com a nova variante.

Além do chamado Plano B de combate à pandemia, que reintroduziu algumas restrições, o Governo liderado por Boris Johnson diz que perante a nova variante, a prioridade deve ser reforçar a vacinação, com a administração de doses de reforço a todas as pessoas com mais de 18 anos. Há já filas em centros de vacinação.

As autoridades de saúde britânicas estimam que o número de casos diários ronde os 200 mil, com a variante Delta ainda dominante e numa altura em que começam a faltar testes.

As autoridades admitem um milhão de casos até janeiro.

Os primeiros casos de Ómicron foram detetados no dia 27 de novembro.

Saiba mais