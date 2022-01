Covid-19: procura por autotestes aumenta com a chegada da época festiva

Portugal já fez mais de 23 milhões de testes à covid-19 desde o início da pandemia. O valor diário mais elevado de sempre foi registado na passada sexta-feira, dia 10 de dezembro. Estes números não incluem os autotestes, que continuam a ser muito procurados nos supermercados.

A procura por autotestes aumentou, sobretudo, no início do mês, quando entraram em vigor as novas restrições que obrigam à apresentação de teste negativo para alguns espaços e eventos culturais e desportivos.

Também a proximidade do Natal fez disparar a vontade de compra, já que é recomendado que a população faça um teste antes das reuniões familiares para evitar novos contágios. Mas são vários os relatos de dificuldades para encontrar os autotestes.

A elevada procura tem gerado ruturas de stock pontuais em alguns supermercados. Por causa da grande procura, há lojas que estão a impor um limite máximo de testes por cliente.

Desde o início da pandemia já foram realizados mais de 23 milhões de testes à covid-19, uma marca alcançada esta semana, e que diz respeito apenas a testes PCR e antigénio.

Na última sexta-feira foram feitos quase 200 mil testes diários, o valor mais elevado registado num só dia.

SAIBA MAIS: