Ómicron? OMS alerta para propagação "a um ritmo sem precedentes"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje para a propagação muito rápida, a um ritmo sem precendentes, da variante da Ómicron do coronavírus que causa a covid-19.

O alerta foi deixado na videoconferência de imprensa regular sobre a pandemia da covid-19, transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Segundo a OMS, a vacinação, por si só, não vai evitar a propagação da nova estirpe, pelo que há que manter as medidas sanitárias e sociais, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, a higienização das mãos e a ventilação dos espaços fechados.

"A Ómicron está a propagar-se a um ritmo nunca antes visto com outra variante", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, assinalando que, na verdade, a nova estirpe "já se encontra provavelmente na maior parte dos países, mesmo que não tenha sido ainda detetada".

Atualmente, 77 países confirmaram a circulação da nova estirpe. Tedros Adhanom Ghebreyesus advertiu ainda para o risco do aumento dos contágios fazer colapsar novamente os serviços de saúde menos capacitados.

Portugal é um dos 77 países onde a nova variante está presente

Segundo os últimos dados divulgados, esta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Portugal tem 69 casos da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, e regista uma "tendência fortemente indicadora da existência de circulação comunitária".

"Até à data, estão identificados um total de 69 casos da variante Ómicron por pesquisa dirigida de mutações e/ou sequenciação do genoma viral", refere o relatório do INSA sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Segundo o instituto, no âmbito da monitorização em tempo-real da "falha" na deteção do gene S, que permite identificar a variante Ómicron, realizada em colaboração com diversos laboratórios, foi possível reunir os dados referentes ao período de 25 de novembro a 12 de dezembro.

