Morte com variante Ómicron: "É precipitado tirarmos ilações"

Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, considera que é "precipitado tirarmos ilações" com apenas uma morte com a variante Ómicron.

"Não sabemos se a pessoa estava vacinada, a idade ou outras condições que o fragilizassem", afirma, acrescentando que já existe um "grande número de casos" no Reino Unido.

"Os números de hoje são avassaladores", diz.

O Reino Unido registou em 24 horas mais de 1.500 novas infeções de covid-19 com a variante Ómicron. Em Londres, quase metade dos novos casos correspondem à variante detetada pela primeira vez na África do Sul.

Esta segunda-feira, foi anunciada no Reino Unido a primeira morte pela variante Ómicron.

Sobre o Natal, o especialista defende que vamos ter de ser "mais rigorosos" com, por exemplo, a verificação de certificados e testes à covid-19 e uso de máscara.

Miguel Castanho considera que não se devia descartar cenários.

