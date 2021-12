Covid-19: França não vai impor testes PCR aos países da UE

No final da reunião com o Conselho Europeu, Emmanuel Macron esclarece que a França não vai impor testes PCR à covid-19 aos países da União Europeia. Contudo, o primeiro-ministro francês avisa que as restrições à entrada no país serão impostas aos "terceiros países, quando forem classificados nas categorias que impõem esse teste".

O Governo francês proibiu na quinta-feira a entrada de turistas britânicos no país, devido à rápida propagação da nova variante Ómicron. Apenas estão autorizadas as viagens essenciais e com testes PCR com menos de 24 horas.

As viagens do Reino Unido para França serão "severamente inspecionadas" a partir de sábado.

