Variante Ómicron: peritos estão a trabalhar em todos os cenários

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge informou hoje que está a trabalhar sobre todos os cenários em relação à variante Ómicron, incluindo a possibilidade das hospitalizações voltarem a disparar e ultrapassarem as linhas vermelhas.

Baltazar Nunes, do INSA, diz que a grande dúvida nesta altura é a resposta da variante às vacinas.

"PREVALÊNCIA DA ÓMICRON RONDA OS 20% EM PORTUGAL"

A ministra da Saúde revelou hoje que as estimativas da presença da variante Ómicron em Portugal indicam já uma prevalência de 20%, que poderá subir para 50% na semana do Natal e 80% no final do ano.

"Com base nas estimativas, sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20%, sabendo-se que poderá ser de 50% na semana natal e de 80% na semana do final do ano", disse Marta Temido.

A ministra disse que as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge apontam para uma duplicação de casos da variante Ómicron a cada dois dia, sublinhando a "aparente menor gravidade da doença e consequente (menor) letalidade e a aparente diminuição da efetividade vacinal após o esquema primário conta a infeção".

