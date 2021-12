A Europa volta a apertar as restrições para travar o avanço da pandemia. França cancelou as festas de fim de ano. Reino Unido e Dinamarca têm medidas excecionais. A nova variante levou também ao reforço do controlo de fronteiras.

Só nas últimas 24 horas, por todo o Reino Unido, a variante Ómicron foi responsável por 10 mil novos casos de covid-19. Com o aumento galopante de internamentos hospitalares, a situação sanitária é já considerada dramática em Londres. À capital britânica voltaram as medidas excecionais para travar a pandemia.

Na Irlanda, bares e restaurantes fecham às 20:00 a partir deste fim de semana. A explosão de infeções devido à nova variante acionou o recolher obrigatório.

Em França, estão canceladas as festas de Ano Novo. Foram decretadas regras mais apertadas para a vacinação.

Na Alemanha, o governo recuperou planos de emergência. Ainda no início da vacinação infantil, o país prepara-se oficialmente para uma quinta vaga da doença, em janeiro.

Nos Estados Unidos, foi adiada a primeira jornada da Liga de Futebol americano. Em Nova Iorque, o registo atual é superior a 21 mil novas infeções diárias.

Variante Ómicron

Por causa da Ómicron, detetada o mês passado na África Austral, a OMS calcula que o número de novos casos duplica a cada dia e meio nas regiões onde existe transmissão comunitária.

Tenta ainda perceber o grau de contágio e a eficácia das vacinas existentes contra esta nova variante, classificada como preocupante e já registada em 89 países.

