Tiago Correia, comentador SIC e professor de Saúde Pública Internacional, avisa que, com a variante Ómicron, "ninguém pode garantir que alguma medida evite a escalada de casos" de covid-19.

"A curva já não é exponencial, é uma parede, uma subida abrupta", afirma.

No Jornal das 2 da SIC Notícias, explica que, com as outras variantes da covid-19, era possível controlar a doença havendo infeção, devido à eficácia das vacinas.

"A Ómicron não só é mais rápida como faz reduzir um pouco a efetividade das vacinas. Chega a mais pessoas e faz com que mais pessoas fiquem doentes, mesmo estando vacinadas", alerta o especialista.

Tiago Correia acrescenta que "por muitas medidas que tomemos", o ritmo de transmissão está a ser "muito difícil de controlar".

