Crianças garantem ficar mais confiantes com a vacina

Em Coimbra, o início da vacinação dos 9 aos 11 anos começou com tranquilidade e até poderão ser vacinadas algumas fora desta faixa etária, garantiu o responsável do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego.

Para este sábado está agendada a vacinação de 500 crianças.

Durante a manhã, o processo correu com tranquilidade e os mais novos revelaram a esperança que a vacina seja mais um passo para a normalidade.

Para domingo estão agendadas em Coimbra mais 950 inoculações.

