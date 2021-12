Covid-19: imagens do primeiro dia da vacinação de crianças

Cerca de 77 mil crianças de nove, 10 e 11 anos começaram este sábado a ser vacinadas contra a covid-19, um processo que se prolonga pelo fim de semana, com os centros reservados apenas a esta faixa etária.

Num centro de vacinação na região de Lisboa, os mais novos receberam a visita da diretora-geral, Graça Freitas.

Já na região Norte, em Gondomar, a maioria das crianças, que chegaram de mão dada com os pais, conta a agência Lusa, foram informadas sobre os benefícios da vacina, mas também houve lágrimas e gritos de medo de agulhas. Pipocas e o Pai Natal serviram de calmantes.

Hoje e domingo é o primeiro período destinado a vacinar os menores entre os 5 e os 11 anos, com o Governo a estimar que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO:

Dias 18 e 19 de dezembro, crianças entre os 11 e os 10 anos;

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos;

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos;

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos.

