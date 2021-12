Covid-19: Governo britânico não exclui novas restrições antes do Natal

Vários países na Europa apertam as medidas contra a covid-19 por causa da nova variante Ómicron.

O Governo britânico já assumiu, este domingo de manhã, que pode ser preciso impor novas medidas de confinamento.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, não excluiu a possibilidade destas restrições em Inglaterra serem impostas antes do Natal para travar a propagação da covid-19.

"Sabemos que isto se está a espalhar rapidamente. Sabemos agora que, em Londres, são 80% dos contágios (e) em Inglaterra são cerca de 60%", disse.

Numa altura em que milhares de pessoas voltaram a protestar, este sábado, nas ruas da capital, contra as regras sanitárias, a vacinação, e a forma como o Governo de Boris Johnson está a combater a pandemia.

O Governo tornou recentemente obrigatório o uso de uma máscara facial nos transportes públicos e em espaços fechados, e a apresentação de um certificado covid, que prova que uma pessoa foi vacinada ou testada negativamente, para entrar em grandes eventos.

No entanto, os cientistas acreditam que o Governo deveria ir mais longe e estabelecer mais restrições em Inglaterra, como outras regiões britânicas fizeram, apelando a limitar os contactos sociais aos membros de três famílias diferentes ou a fechar as discotecas a partir do final de dezembro.

A Alemanha anunciou que vai impôr restrições a quem viajar para o país proveniente do Reino Unido. Na Holanda, este domingo começa mais um período de confinamento obrigatório até, pelo menos, 14 de janeiro.

