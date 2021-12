Covid-19: Países Baixos iniciam confinamento obrigatório

Os estudos preliminares indicam que as vacinas contra a covid-19 não protegem totalmente de uma infeção pela nova variante Ómicron. Os especialistas apontam que esta variante está a propagar-se rapidamente e os anúncios de confinamentos e restrições começam a soar nalguns países.

Nos Países Baixos, o confinamento obrigatório vai prolongar-se pelo menos até ao dia 14 de janeiro. As atividades não essenciais tiveram de encerrar este domingo a poucos dias do Natal e do Ano Novo.

O país decretou que nestas festividades são permitidas reuniões, no máximo, com quatro pessoas maiores de 13 anos.

Na Bélgica, as restrições, a vacinação obrigatório e os certificados foram motivos de protestos na capital.

O Reino Unido regista o maior surto da doença e com mais infeções provocadas pela nova variante. Os novos casos aumentaram 50% só na última semana. Perante, este cenário, o Governo britânico anunciou medidas de combate à pandemia, que têm sido fortemente criticadas.

Nos EUA, Anthony Fauci relembra os riscos associados a quem se vai deslocar no Natal e no Ano Novo e apela à vacinação, assim como ao reforço vacinal.

