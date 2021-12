Agravamento da pandemia travou reservas no Algarve

No Algarve, o agravamento da pandemia e o cancelamento das festas de rua na passagem de ano estão a afetar seriamente as reservas, que nem sequer chegam a entrar.

O desânimo leva a maior parte dos hoteleiros a nem querer falar publicamente no impacto que já se está a sentir e que se poderá estender para o primeiro trimestre do próximo ano.

A falta de turistas prende-se ao agravamento da pandemia. Faltam os turistas séniores e de golfe, mas faltam também os do natal e da passagem de ano.

Nem é uma questão de cancelamentos, são as reservas que nem chegam a entrar. A ocupação dos hotéis está muito abaixo do que seria de esperar para esta época do anos.

O agravamento da situação pandémica e de previsíveis novas medidas de contenção está a deixar o setor turístico algarvio preocupado. Vários empresários contactados pela SIC optaram por não falar publicamente sobre o impacto na operação de final de ano. Receiam que tocar no assunto só afaste ainda mais reservas.

