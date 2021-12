Combate à pandemia: que restrições podem ser anunciadas hoje?

O Governo convocou esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinária para adoção de medidas e prevenção da pandemia. A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la já para terça-feira.

Medidas com "impacto na vida das pessoas"

"Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência", segunda uma fonte oficial do executivo à Lusa.

Trata-se do segundo ano com restrições no âmbito da pandemia. Portugal está numa situação de calamidade desde o início do mês.

Depois de ter ouvir vários dos especialistas que costumam estar nas sessões do Infarmed, o Governo vai comunicar novas medidas de combate à pandemia. De acordo com o noticiado por vários órgãos de comunicação social, a semana de contenção poderá ser antecipada.

Saiba o que poderá ser anunciado esta terça-feira:

As medidas previstas para o início do próximo ano, na semana de contenção , podem entrar já em vigor a 26 de dezembro .

, podem entrar já . O teletrabalho pode passar a ser obrigatório

Lotação máxima nas discotecas e nos bares .

. Lotação máxima nos centros comerciais poderá ser imposta no período de troca de presentes de Natal com o objetivo de evitar aglomerações.

poderá ser imposta no período de troca de presentes de Natal com o objetivo de evitar aglomerações. A realização obrigatória de testes para entrar em festas na passagem de ano, restaurantes e hotéis.



A decisão final sobre as novas medidas será anunciada pelo primeiro-ministro depois do conselho de ministros extraordinário.

Medidas implementadas no início do mês:

Usar a máscara obrigatoriamente em espaços interiores;

Certificado digital obrigatório no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados;

Teletrabalho recomendado;

Na semana de contingência é preciso ter em conta as medidas:

Teletrabalho obrigatório;

Escolas encerradas até dia 9 de janeiro;

até dia 9 de janeiro; Bares e discotecas encerrados;

Já na semana passada, o primeiro-ministro admitiu prolongar algumas restrições além da semana de contenção, que termina a 9 de janeiro, devido à subida de casos e a propagação da nova variante Ómicron.

