Covid-19: Graça Freitas admite que semana de contenção pode não ser suficiente

A diretora-geral da Saúde debruçou-se esta segunda-feira, numa entrevista ao Polígrafo SIC, sobre a propagação da nova variante Ómicron no país, a situação pandémica que Portugal está a atravessar, o reforço vacinal e preocupações futuras no âmbito da covid-19. Graça Freitas ainda admite que a semana de contenção, de 2 a 9 de janeiro, pode não ser suficiente face ao panorama epidemiológico.

O Governo antecipou o Conselho de Ministros para terça-feira no âmbito da pandemia, para "equacionar que novas medidas podem ser tomadas" perante um cenário de "alta incerteza, que exige a máxima precaução, adotando medidas cumulativas".

"Continuar a incentivar a vacinação, a questão dos testes em diferentes situações (...) todas as medidas que têm a ver com aglomerados de pessoas no interior de espaços", aponta Graça Freitas.