Covid-19: Governo admite "medidas com impacto na vida das pessoas"

Portugal mantém as regras decretadas no início do mês, mas o Governo convocou esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinária para adoção e prevenção da pandemia.

A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la já para terça-feira. As novas medidas serão apresentadas pelo primeiro-ministro.

"Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência", segunda uma fonte oficial do executivo à Lusa.

Trata-se do segundo ano com restrições no âmbito da pandemia. Portugal está numa situação de calamidade desde o início do mês.

Os alunos estão em casa, no decorrer das férias de Natal e ficarão até ao dia 10 de janeiro. A variante Ómicron do novo coronavírus está a ser apontada como prevalente na maioria dos contágios nas semanas de Natal e do Ano Novo.

Por agora, as medidas implementadas no início do mês:

Usar a máscara obrigatoriamente em espaços interiores;

Certificado digital obrigatório no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados;

Teletrabalho recomendado;

Na semana de contingência é preciso ter em conta as medidas:

Teletrabalho obrigatório;

Escolas encerradas até dia 9 de janeiro;

até dia 9 de janeiro; Bares e discotecas encerrados;

O Governo admite prolongar algumas restrições além da semana de contenção, que termina a 9 de janeiro, devido à subida de casos e a propagação da nova variante.

SAIBA MAIS