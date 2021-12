Covid-19: Ómicron pode representar 90% dos casos até ao final do ano

A variante Ómicron já deve representar 46,9% dos casos de covid-19 registados em Portugal. A estimativa é do Instituto nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que apresentou esta terça-feira o mais recente ponto de situação da evolução da pandemia.

A análise das amostras mostra uma subida abrupta da incidência desta variante a partir do dia 12 de dezembro. A Ómicron pode chegar aos 90% dos casos registados no final do mês.

A presença da variante cresce, sobretudo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já andará próxima dos 20%.

A Ómicron será dominante no país inteiro, representando 50% dos infetados, antes do Natal. Os cálculos dos especialistas preveem que até ao final do ano represente 90% dos casos de covid-19 no país.

