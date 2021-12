Mais pessoas mais novas e com a vacinação completa internadas com covid-19

O diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra disse hoje à SIC que os internamentos hospitalares correspondem, na maioria, a pessoas com a vacinação completa e algumas já com a dose de reforço.

Vitor Duque diz ainda que os internados com covid-19 já não são apenas pessoas mais velhas, com idades entre os 70 e 80 anos, mas há também mais pessoas mais novas.

O responsável afirma que a pressão sobre os hospitais está a aumentar há já duas semanas.

SAIBA MAIS: