OMS Europa avisa: "Uma nova tempestade está a chegar"

Com a Ómicron a espalhar-se a um ritmo nunca visto noutras variantes, o responsável europeu da OMS alerta os países da região para um aumento considerável de casos:

"Conseguimos ver outra tempestade a aproximar-se. A Ómicron já se tornou dominante em vários países, incluindo a Dinamarca, Portugal e o Reino Unido em que os números estão a duplicar a cada dia e meio a três dias" avisou Hans Kluge durante uma conferência de imprensa em Viena.

Em Espanha, onde nas últimas 24 horas foi atingido um novo máximo de infeções desde o início da pandemia, a variante representa quase metade dos novos casos.

O aumento levou a Catalunha a pedir autorização para aplicar novas restrições já a partir de sexta-feira.

Em França , tudo indica que apenas a apresentação do certificado de vacinação irá permitir o acesso a restaurantes ou a outros locais públicos a partir de janeiro, altura em que o governo estima que a Ómicron se torne dominante no país.

Na Alemanha, as reuniões passam a estar limitadas a um máximo de 10 pessoas, já a partir do dia 28 de dezembro. Já no Reino Unido, estão descartadas mais restrições antes do Natal.

T ambém nos EUA estão para já colocadas de parte mais restrições. Apesar do avanço da Ómicron no país, o presidente insiste que não há motivo para pânico, mas deixa o recado aos não vacinados:

"Vacinem-se! É gratuito! É conveniente!" garantiu Joe Biden.