Covid-19: fecho das creches e ATLs depois do Natal preocupa os pais

As creches e ATLs vão estar fechados mais tempo do que estava inicialmente previsto. Encerram na sexta-feira e só reabrem a 10 de janeiro. Há pais que não têm apoio de familiares e não conseguem tirar férias nesta altura para ficarem com os filhos em casa.

Durante as duas semanas de encerramento, vai ser reativado o apoio excecional às famílias. Na primeira semana de contenção – entre 25 de dezembro e 1 de janeiro –, o apoio será apenas para os trabalhadores que têm filhos nestes equipamentos.

Na semana seguinte – de 2 a 9 de janeiro – este será estendido aos restantes trabalhadores que tenham filhos com 12 ou menos anos de idade.