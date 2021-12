Variante Ómicron já está em 110 países

A variante Ómicron já está presente em 110 países. Reino Unido e França voltaram a registar novos máximos. Na Catalunha entrou em vigor o recolher obrigatório.

Além do recolher obrigatório entre a 1h00 e as 6h00, nos próximos 15 dias na Catalunha, as reuniões passam a estar limitadas, as discotecas encerradas e vários espaços com a capacidade reduzida.

França voltou a atingir um novo máximo de casos, mais de 94 mil.e no Reino Unido a situação não é melhor: o país superou os 122 mil casos, mais de 23 mil associados à Ómicron.

Nos EUA, neste natal multiplicam-se as filas para realizar testes à covid-19 antes dos encontros de família.

Na China, continua a testagem em massa em Xian, a cidade de 13 milhões de habitante que detetou o número de casos mais alto deste ano, 75 casos, mas nenhum associado à Óomicron. O confinamento vai no terceiro dia e não se sabe ainda quando irá terminar...

