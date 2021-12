Uma viagem pelos cancelamentos das festividades devido à pandemia

Um pouco por todo o país, estão a ser canceladas festas de passagem do ano. Em Lisboa, a Câmara Municipal decidiu que não haverá concertos, mas no Porto, em Braga e em todos municípios do Algarve, vai-se mais longe com o cancelamento dos festejos na rua.

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu cancelar todos os concertos de fim de ano para que não haja ajuntamentos devido à pandemia.

Carlos Moedas promete esclarecer a dúvida e detalhar as restrições para Lisboa nos próximos dias.

No Porto, Rui Moreira já decidiu que não há, nem uma coisa, nem outra.

O Governo diz que está atento aos cancelamentos e lembra que não aplicou novas restrições ao setor da cultura.

No Algarve, região com grande tradição de passagem de ano, todos os municípios concordaram em cancelar as festas.

Em Albufeira, fica apenas o fogo de artifício.

Em Braga, Guimarães e Gaia também não há celebrações.

Já na Figueira da Foz, ainda se espera pela evolução da pandemia, para se tomar decisões.

